Бывший топменеджер НБУ стал членом правления Ощадбанка

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.



Согласно сообщению, наблюдательный совет Ощадбанка назначила победителя конкурса Олега Стринжа членом правления Ощадбанка, ответственным за финансовый блок. Его кандидатуру согласовал НБУ. Стринжа начнет работу в новой должности с 1 сентября 2021 года. Его контракт рассчитан на 5 лет.



Отмечается, что Стринжа окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "прикладная математика" и Киевский национальный экономический университет по специальности "финансы и кредит" в рамках магистерской программы "банковское дело". Получил квалификацию магистра государственного управления. Он также имеет более чем 25-летний опыт работы в банковском секторе.

Более шести последних лет Стринжа работал директором департамента финансового контроллинга НБУ и отвечал за планирование, контроль и анализ административных расходов, а также за процессы финансового прогнозирования, подготовки управленческой финансовой отчетности и управления собственным капиталом НБУ.



В пресс-служба отметили, что главными задачами нового члена правления будут введение функции управленческого учета и модернизация функции управления финансами Ощадбанка, имеет целью повышения его эффективности и финансовой устойчивости.