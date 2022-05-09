Бывший топ-менеджер компании ЛУКОЙЛ найден мертвым под Москвой в доме, где проводились ритуалы вуду
Бывший топ-менеджер российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ Александр Субботин был найден мертвым в доме недалеко от Москвы, где проводились шаманские ритуалы
Об этом сообщают российские СМИ.
Тело Субботина было обнаружено 8 мая в подвале дома в Мытищах. В скорую помощь поступил звонок о потере сознания в результате сердечного приступа. Врач, прибывший по вызову, констатировал смерть.
По данным полиции, хозяином дома является уроженец Харькова Алексей Пиндурин, занимающийся в нем шаманскими ритуалами. Он рассказал, что Субботин прибыл в состояние сильного алкогольного и наркотического опьянения. Источник агентства утверждает, что тело бывшего топ-менеджера было обнаружено в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду.
Александр Субботин был членом правления ООО "Торговый дом ЛУКОЙЛ". Он владелец Новой транспортной компании.
По факту смерти полиция возбудила уголовное дело.
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