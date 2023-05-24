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Бывший спецпредставитель США Волкер рассказал, как выборы американского президента окажут влияние на помощь Украине

24 мая, 2023 среда
09:12
Мир Курт Волкер

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер призвал быть готовыми, что выборы американского президента будут оказывать влияние на помощь Вашингтона Киеву

Об этом Волкер сказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, в 2024 году Соединенные Штаты будут вынуждены отвлекаться на собственные проблемы из-за президентских выборов.

"В следующем году у нас президентские выборы, поэтому мы будем отвлекаться на свои дела. Поэтому, я думаю, что контрнаступление повлечет за собой очередной поток помощи именно в этом году, чтобы в следующем году не нужно было через это проходить во время наших президентских выборов. И, конечно, успех Украины в контрнаступлении станет еще одним стимулом для США продолжать оказывать еще большую поддержку Украине", – сказал Волкер.

Он предупредил, что украинцам следует быть готовыми к дебатам по поводу помощи Киеву между американскими политиками.

"Люди в Украине должны быть готовы. У нас демократия. У нас открытые дебаты. Будут люди, которые будут выступать за сокращение помощи Украине. И они будут делать заявления о том, что Украина коррумпирована, что деньги исчезают, нет отчетов. Вам нужно быть Но также следует помнить, что в целом США поддерживает Украину, и эта поддержка будет продолжаться и во время этих президентских выборов, и после них", - отметил Волкер.

Он добавил, что в будущем следует стремиться к уменьшению зависимости Украины от иностранной помощи, но пока необходимо продолжать поддержку.

"В краткосрочной перспективе, пока мы еще этого не добились. Поэтому помощь должна продолжаться. И я уверен, что она не закончится как в военном, так и в экономическом плане. И я думаю, что это будет происходить не только со стороны Соединенных Штатов , но и со стороны европейских союзников", – убежден Волкер.

Война с Россией
Курт Волкер
выборы в США
США
помощь Украине
оружие для Украины
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