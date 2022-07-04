Бывший Советский Союз - настоящее минное поле

Причина протестов - решение Ташкента изменить конституцию Узбекистана и отказаться в новой редакции от суверенного статуса Каракалпакстана и права республики на выход из состава Узбекистана. Президент пообещал, что таких изменений не будет.

Каракалпакстан занимает почти 40 процентов территории Узбекистана, но сами каракалпаки - маленький народ. Они оберегают свою идентичность и государственность после того, как большевики жонглировали их суверенитетом. Вначале создали автономию в составе Казахстана, тогда - тоже автономной республики в составе России. Потом создали автономию уже в составе самой России. Потом - передали Узбекистану. Кому такое понравится? Во время перестройки каракалпаки добились от Ташкента подписания межгосударственного договора, который узаконил их суверенитет - именно от сути этих соглашений и попытались отказаться. Но и узбекское руководство в непростой ситуации: кому понравится перспектива потенциальной потери почти половины территории страны? Тем более в ситуации, когда Кремль все эти десятилетия использует чужие национальные проблемы в своих интересах?

Бывший Советский Союз, эта классическая "тюрьма народов", остается настоящим минным полем для своих обитателей. И что тут удивляться? Если государство задумывалось как тюрьма, не нужно думать, что его жители будут ощущать себя как на курорте.