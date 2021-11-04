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Бывший сотрудник милиции распространял нелегальное оружие, маскируясь под "ремонт бытовой техники"

4 ноября, 2021 четверг
17:53
Криминал

СБУ разоблачила преступную группу, распространявшую нелегальное оружие из подвала под вывеской "Ремонт бытовой техники"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Запорожской области нейтрализована преступная группа, которая занималась нелегальным сбытом средств поражения. В ее состав входил бывший сотрудник милиции", - написала пресс-служба.

Подпольный цех был обустроен в подвале, на котором была вывеска "Ремонт бытовой техники". Там преступники собирали устаревшее оружие, чинили и приводили его в боевое состояние.

Для распространения продукции дельцы использовали YouTube. На свой канал они выставляли видеообзоры оружия.

Для поиска клиентов использовали также различные интернет-платформы, а заказы отправлялись по почте.

"Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, обладавших специальными знаниями по огневой подготовке", - добавили в СБУ.

У нелегалов обнаружили разные виды оружия:

  • пистолет-пулемет системы Дегтярева;

  • 10 винтовок Мосина;

  • составные части пистолетов ТТ, "Вальтер", ЧЗ-А7;

  • патроны разного калибра;

  • холодное оружие.

Одному из участников группировки сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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