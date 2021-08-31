Бывший соперник Джошуа порвал канаты во время боя и вылетел за пределы ринга

Об этом сообщает vRINGe.com .

Инцидент произошел во время поединка в мексиканском городе Метаморосе. Во втором раунде де ла Торре прижал Молину к канатам, которые не выдержали веса боксеров и в результате они вылетели за пределы ринга.

Бой возобновили через 2 часа, а Молина нокаутировал соперника в конце того же второго раунда.

После боя американец заявил, что чудом избежал травмы при падении.

"Меня спасло то, что я приземлился на стол. Иначе все обязательно закончилось бы какой-то жуткой травмой. Рад, что все обошлось легким испугом. Рад, что мы оба не пострадали", - сказал Молина.

39-летний американец в 2016 году сражался за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) с британцем Энтони Джошуа и потерпел поражение техническим нокаутом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb