Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .

По данным следствия, мужчина – бывший следователь одного из отделений Изюмского районного управления полиции – добровольно занял должность так называемой полицейской охраны в так называемой "Народной милиции". Там он охранял административные здания, склады, а также помогал местному "собирателю налогов" собирать "дань" на рынке в Балаклее.

Правоохранители задержали коллаборанта 7 октября. В настоящее время его обвиняют по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и содержат под стражей.

12 октября также задержали женщину, работавшую во вражеской "военно-гражданской администрации Купянского района".