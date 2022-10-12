Бывший следователь помогал захватчикам собирать "дань" в Балаклее во время оккупации
В Харьковской области задержали бывшего следователя, который помогал оккупантам собирать "дань" у жителей Балаклеи
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .
По данным следствия, мужчина – бывший следователь одного из отделений Изюмского районного управления полиции – добровольно занял должность так называемой полицейской охраны в так называемой "Народной милиции". Там он охранял административные здания, склады, а также помогал местному "собирателю налогов" собирать "дань" на рынке в Балаклее.
Правоохранители задержали коллаборанта 7 октября. В настоящее время его обвиняют по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и содержат под стражей.
- 12 октября также задержали женщину, работавшую во вражеской "военно-гражданской администрации Купянского района".
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