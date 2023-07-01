Бывший "прокурор Крыма" утонул в Волге
В прошлом заместитель назначенной россиянами незаконной прокурора Крыма Наталии Поклонской Андрей Фомин, также исполнявший обязанности "прокурора Крыма", в субботу, 1 июля 2023 года, не смог переплыть Волгу. У чиновника остановилось сердце
Об этом сообщает проект "КрымРеалии".
"Фомин принимал участие в традиционном заплыве в Чебоксарах. Прокурор плыл дистанцию 2 километра 200 метров. Приблизительно на половине пути ему стало плохо", - говорится в сообщении.
Согласно данным чебоксарского ТГ-канала PG21, "у него остановилось сердце в 150 метрах от берега". Как утверждается, спасатели вытащили прокурора на берег уже без сознания.
Общая протяженность дистанции составляет 2 километра 200 метров.
Кем был Фомин
К моменту гибели - прокурор Чувашии (РФ). Ему было 57 лет.
2016-2017 годы – "и.о. прокурора Крыма".
В целом проработал в оккупированном Крыму с 2014-го по 2020 год. Кроме вышеупомянутого периода "и.о.", состоял в должности "первого заместителя прокурора Крыма".
Оккупационным "прокурором Крыма" в 2014-2016 гг. была Наталья Поклонская.
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