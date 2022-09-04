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Бывший президент США Обама получил телевизионную премию "Эмми"

4 сентября, 2022 воскресенье
12:41
Культура

44-й президент США Барак Обама получил телевизионную премию "Эмми" за роль расскажчика в документальном сериале Netflix

Об этом сообщает официальный сайт "Эмми" .

Обаму наградили за роль рассказчика в фильме "Наши большие национальные парки". Бывшего президента США номинировали на премию в разделе "Выдающийся рассказчик".

В пяти эпизодах сериала Netflix повествуется о дикой природе национальных парков США, Индонезии, Кении, Чили и других стран. Компания Higher Ground Productions, основанная Обамой и его супругой, продюсировала сериал.

Барк Обама стал вторым президентом США, получившим "Эмми" после Дуайта Эйзенхауэра, отмеченного в 1956 году.

Конкурентами Барака Обамы были телеведущий Дэвид Аттенборо, бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Карим Абдул-Джаббар, актриса Люпита Нионго и комик Уолтер Камау Белл.

Церемония вручения "Эмми" состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе.

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