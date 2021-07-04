Бывший премьер Франции вошел в совет директоров российской нефтяной компании

Об этом сообщает Politico .

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. Издание напоминает, что бывшего премьера Франции связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он продолжал поддерживать контакты с главой Кремля даже после своей отставки.

"Зарубежнефть" - российская государственная нефтяная компания, единственным акционером которой сейчас является Росимущество. Компанию основали осенью 1967 года для строительства объектов нефтяной промышленности за рубежом - в Алжире, Вьетнаме, Индии, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и на Кубе.