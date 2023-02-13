Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность бывшего первого заместителя министра здравоохранения, которого правительство уволило на прошлой неделе. В настоящее время экс-чиновнику сообщено о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств)", - говорится в сообщении.

"Как свидетельствуют материалы расследования, бывший чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных средств недоказанного качества. Установлено, что он принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях. Таким образом, этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме", - добавили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что злоумышленнику вскоре изберут меру пресечения. Продолжается досудебное следствие и определение круга причастных лиц.

Отметим, что, согласно сообщению представителя Кабмина в Раде, 8 февраля уволили заместителя главы Минздрава Александра Комариду.