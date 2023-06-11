Бывший первый министер Шотландии задержана по делу о партийных финансах
Британская полиция арестовала бывшую первую министра Шотландии Николу Стерджен по делу о расследовании финансирования и финансов Шотландской национальной партии (SNP)
Об этом информирует BBC .
Информацию подтвердила полиция. Она отметила, что 52-летняя женщина была задержана как подозреваемая, ее допрашивают в суде следователи.
Пресс-секретарь Стерджен подтвердила, что женщина посетила допрос по предварительной договоренности с полицией Шотландии.
"Сегодня, в воскресенье, 11 июня, Никола Стерджен, по договоренности с полицией Шотландии, была на собеседовании, где ее должны были арестовать и допросить по поводу операции Branchform. Никола постоянно заявляла, что будет сотрудничать со следствием, если ее попросят, и продолжает это делать", - отметила пресс-секретарь.
Дело о финансах SNP
В июле 2021 года было начато расследование финансирования SNP. Тогда в полицию поступили жалобы по поводу незаконных взносов в казну партии. В частности, речь шла о расходовании около 600 тыс. фунтов стерлингов, собранных сторонниками партии. Эти средства должны были быть направлены на кампанию за независимость Шотландии, однако в жалобах отмечали, что их могли использовать для других целей.
Впоследствии в апреле 2023 года в рамках расследования был задержан и отпущен муж Стерджен, бывший исполнительный директор SNP Питер Мюррелл. Тогда же полицейские обыскали дом экс-министра и штаб-квартиру SNP в Эдинбурге. Был изъят также дом на колесах, находившийся у дома матери Мюррелла в Данфермлине. До этого, в мае, Мюррелл и Стерджен подали в отставку.
Спустя почти две недели после задержания и освобождения Мюррелл был задержан и освобожден без предъявления обвинений казначей SNP Колина Битти. Впоследствии Битти покинул пост казначея.
Все трое – Битти, Стерджен и Мюррелл – были подписантами на счетах SNP.
Спикер SNP в свою очередь заявил, что партия не будет комментировать арест Стерджен, и добавил, что эти вопросы являются предметом расследования полиции. Также он подчеркнул, что партия полностью сотрудничает со следствием и будет продолжать это делать.
Справка. Никола Стерджен была первой, занимавшей должность министра Шотландии более восьми лет. Она заняла этот пост в 2014 году. Также она является первой и единственной женщиной-министром в Шотландии.
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