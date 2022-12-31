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Бывший Папа Римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет

31 декабря, 2022 суббота
11:48
Новости

В своей резиденции в Ватикане в возрасте 95 лет скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI

Об этом сообщает Vatican News .

Представитель Апостольской Столицы Маттео Бруни отметил, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер 31 декабря в 09:34. Дополнительная информация будет предоставлена впоследствии, как только это будет возможно.

"Утром в понедельник, 2 января 2023 года, тело Почётного Папы будет находиться в Базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться с ним", - говорится в сообщении.

Бенедикт XVI был самым старым Папой, которого когда-либо выбирали. В возрасте 75 лет в 2005 году он возглавил Католическую церковь. В 2013 году Бенедикт XVI ушел в отставку по болезни. В последнее время его состояние ухудшилось из-за преклонного возраста.

В последние годы Бенедикт XVI провел в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Его преемник Папа Франциск рассказал, что часто навещал его там.

  • 28 декабря Папа Римский Франциск сообщил, что его 95-летний предшественник Бенедикт XVI тяжело болен и призвал "молиться о нем".

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