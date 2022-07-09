Бывший нападающий "Шахтера" переходит в аргентинский гранд

Об этом сообщает sport.ua.

31-летний аргентинский форвард прибыл в родную страну из "Тихуаны" в Мексике. Он будет играть под номером 16.

В Аргентине его помнят по игре в "Банфилде" и "Велес Сарсфилде".

Факундо играл за "Шахтер" с 2013 по 2018 год (74 матча и 43 гола в УПЛ).

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