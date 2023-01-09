Бывший мэр Доброполья с паспортом РФ: нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата
Народный депутат и экс-мэр Доброполья Андрей Аксенов, имеющий паспорт России, подал заявление о досрочном сложении полномочий
Об этом сообщает нардеп, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко .
Гончаренко сообщает, что Аксенов на момент избрания депутатом имел паспорт РФ и был мэром города Доброполье, представителем партии "Порядок", победил на довыборах в парламент в 50-м округе Донбасса, состоявшихся 28 марта 2021 года.
"Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", - написал Гончаренко.
Также нардеп Ирина Геращенко добавила: "Стыдно, что подобные типажи представляли в ВР Донетчину".
Еще один нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что после того, как Верховная Рада Украины проголосует за это решение, в парламенте останется рекордно малое количество нардепов - 415.
- По данным журналистов, мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России . Также, по некоторой информации, Аксенов 5 ноября 2017 года выехал в Россию.
- Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов вручил 28 сентября 2022 года российский паспорт коллаборанту из Херсона Кириллу Стремоусову.
- Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил , что его сына мобилизовали на войну с Украиной.
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