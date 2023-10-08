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Бывший командующий НАТО назвал устранение Маккарти "прекрасным днем для Путина"

8 октября, 2023 воскресенье
15:45
Мир

Адмирал в отставке Ставридис заявил, что отставка Маккарти является "прекрасным днем" для Путина, поскольку она разъединяет Конгресс США. Он обеспокоен тем, что такой сигнал может подтолкнуть Путина к подорванию выборов в США

Об этом сообщает The Hill .

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что отставка бывшего спикера Кевина Маккарти является "прекрасным днем" для президента России Владимира Путина, добавив, что он не видел такого уровня беспорядка в отношениях между Вашингтоном и остальным миром за свою жизнь.

"Я чувствую, что мы... будто разъединены здесь, дома. У нас есть крайние партии с обеих сторон, которые не хотят сотрудничать, не хотят приходить к какому-либо соглашению", - сказал Ставридис.

Ставридис отметил, что провал в Палате представителей и увольнение спикера – впервые в американской истории. Он выразил обеспокоенность по поводу того, какой сигнал Путину посылает изгнание спикера в преддверии года выборов.

"Великолепный день для Владимира Путина, когда он видит, как Конгресс США разрывает себя на части и оказывается неспособным выбрать спикера. Что решит делать Путин? Он удвоит усилия, чтобы взорвать выборы в США", - сказал Ставридис.

Он добавил, что, по его мнению, Путин усугубит и усугубит разногласия между демократами и республиканцами как в обществе, так и в Конгрессе.

  • 30 сентября Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.
  • Правительство было на грани закрытия, поскольку Маккарти заявил, что планирует голосовать в последнюю минуту перед полуночью.
  • 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства на 45 суток, одобренный Сенатом и Палатой представителей. Перед подписанием глава Белого дома выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
  • 4 октября Палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США.
Россия
НАТО
США
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