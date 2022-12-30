Бывший кикбоксер Эндрю Тейт был задержан по подозрению в деле о торговле людьми
В Румынии задержан бывший кикбоксер Эндрю Тейт по подозрениям в делах о торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что Эндрю вместе с его братом Тристаном, а также двумя румынскими подозреваемыми задержали на 24 часа после рейда в их доме в Бухаресте. Братья не предоставили комментарии, однако их адвокат подтвердил факт задержания.
В прокуратуре заявили, что братья вместе с двумя подозреваемыми создали преступную группировку. Ее целью было вербовка, обеспечение жильем и эксплуатация женщин, которых заставляли создавать порнографический контент. Этот контент был предназначен для просмотра на специализированных веб-сайтах за определенную плату.
"Они получили бы большую сумму денег", - сказали в прокуратуре.
Также там отметили, что нашли шестерых женщин, уже подвергшихся насильственным действиям со стороны подозреваемых.
Сам Эндрю Тейт сказал, что женщины частично виноваты в том, что их изнасиловали. По его мнению, они принадлежат мужчинам.
Reuters сообщает, что ранее Эндрю запретили доступ ко многим социальным сетям из-за женоненавистнических и враждебных высказываний. К тому же, Эндрю и Тристан с апреля 2022 года находятся под уголовным расследованием.
- 6 декабря в украинское посольство в Бухаресте поступило два конверта с подозрительным содержанием, в связи с чем на место вызвали пиротехников.
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