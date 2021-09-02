Бывший капитан порта "Южный" получил подозрение по делу аварии танкера Delfi
Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности бывшему капитану порта "Южный" по делу об аварии танкера Delfi
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, бывший капитан порта "Южный" со 2 по 22 ноября 2019 года не принял необходимых и предусмотренных законом мер и должным образом не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в виде дрейфа неконтролируемого технически неисправного судна Delfi. Танкер без надлежащих документов и с меньшей, чем необходимо, численностью экипажа, пересек государственную границу Украины в зоне его ответственности.
В результате во время шторма 22 ноября 2019 года грузовой танкер в акватории порта "Южный" сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа "Дельфин".
В пресс-службе отметили, что размер причиненного ущерба госпредприятию "Администрация морских портов Украины" за период проведения аварийно-спасательных работ по локализации и ликвидации аварии, в том числе разлива нефтепродуктов и загрязняющих веществ с судна Delfi, составляет более 7 млн грн.
- Напомним, утром 10 сентября Танкер Delfi забрали с одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.
- Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров к нефтегавани порта Черноморск .
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