Об этом пишет издание Politico, опираясь на информацию, полученную от двух информированных лиц.

Он возглавлял американское внешнеполитическое ведомство во времена Дональда Трампа, а сегодня Помпео считается одним из конкурентов экспрезидента в борьбе за номинацию на выборах 2024 года от Республиканской партии.

СМИ отмечает, что Помпео придется взвесить все риски, связанные с безопасностью. Но это нормальная практика для всех, кто уже посещал, или хочет посетить воюющую Украину.

Пока неизвестно, встретится ли Помпео с президентом Владимиром Зеленским. Никакой информации о программе его визита тоже нет.

Politico отмечает, что поездка в Украину станет для политика возможностью продемонстрировать свое отношение к войне и отстранить себя от тех, кто скептически высказывается о возможностях Киева. Речь идет прежде всего о самом Дональде Трампе и губернаторе Флориды Роне Десантисе.