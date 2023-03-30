Бывший госсекретарь и вероятный кандидат в президенты США Майкл Помпео посетит Украину
В Украину 3 апреля приедет бывший государственный секретарь США Майкл Помпео, являющийся конкурентом Трампа и Десантиса на участие в президентской гонке от республиканцев
Об этом пишет издание Politico, опираясь на информацию, полученную от двух информированных лиц.
Он возглавлял американское внешнеполитическое ведомство во времена Дональда Трампа, а сегодня Помпео считается одним из конкурентов экспрезидента в борьбе за номинацию на выборах 2024 года от Республиканской партии.
СМИ отмечает, что Помпео придется взвесить все риски, связанные с безопасностью. Но это нормальная практика для всех, кто уже посещал, или хочет посетить воюющую Украину.
Пока неизвестно, встретится ли Помпео с президентом Владимиром Зеленским. Никакой информации о программе его визита тоже нет.
Politico отмечает, что поездка в Украину станет для политика возможностью продемонстрировать свое отношение к войне и отстранить себя от тех, кто скептически высказывается о возможностях Киева. Речь идет прежде всего о самом Дональде Трампе и губернаторе Флориды Роне Десантисе.
- Майк Помпео осудил агрессию России против Украины и поддержал суверенитет Украины еще в июне 2022 года. Еще тогда он призвал предоставить Украине танки "Амбрамс" и системы "Патриот".
- Его конкурент на кандидатуру республиканцев в президентской гонке Рон Десантис назвал Путина военным преступником и поддержал Украину только 23 марта, сменив свою предыдущую пророссийскую риторику.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.34
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное