Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в Беларуси приговорен к 8 годам колонии
Суд в Беларуси дал 8 лет колонии усиленного режима бывшему редактору Nexta Роману Протасевичу по делу о якобы заговоре с целью захвата власти
Об этом сообщает "Настоящее время".
Суд над ним и двумя его единомышленниками начался еще 16 февраля. Учредитель канала Nexta Степан Путил и бывший редактор Ян Рудик приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно, но поскольку они находятся за границей, приговор вынесен заочно.
В последнем слове Протасевич заявил, что признает вину и хочет сделать "все возможное, чтобы возместить ущерб", повлекший его действия, отмечает издание. Он попросил суд рассмотреть его ситуацию с пониманием и вынести справедливое решение о наказании, которое не будет связано с лишением свободы.
Протасевич и его девушка София Сапега были задержаны в мае 2021 года в результате принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.
- Ранее Протасевич в "интервью" белорусскому государственному каналу "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.
- Отец Протасевича заявил, что "интервью" его сына белорусскому государственному телевидению является следствием пыток и пыток, совершенных по нему КГБ.
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