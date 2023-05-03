Об этом сообщает "Настоящее время".

Суд над ним и двумя его единомышленниками начался еще 16 февраля. Учредитель канала Nexta Степан Путил и бывший редактор Ян Рудик приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно, но поскольку они находятся за границей, приговор вынесен заочно.

В последнем слове Протасевич заявил, что признает вину и хочет сделать "все возможное, чтобы возместить ущерб", повлекший его действия, отмечает издание. Он попросил суд рассмотреть его ситуацию с пониманием и вынести справедливое решение о наказании, которое не будет связано с лишением свободы.

Протасевич и его девушка София Сапега были задержаны в мае 2021 года в результате принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.