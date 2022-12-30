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Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию, пока могут, - Guardian

30 декабря, 2022 пятница
18:59

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявляет, что евреи должны покинуть Россию, пока есть такая возможность

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Гольдшмидта.

"Когда мы оглядываемся на всю российскую историю, то в то время, когда политическая система страны в опасности, ее правительство пытается направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", - подчеркнул Гольдшмидт.

По его словам, еврейское население станет козлом отпущения за трудности, вызванные войной - поэтому оно должно покинуть Россию, пока может.

"Мы видим рост антисемитизма, пока Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что сам Гольдшмидт ушел в отставку и покинул Россию в июле 2022 года, после того как отказался поддержать российское вторжение в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это делать. Я подал в отставку, поскольку оставаться в должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против диссидентов", - вспоминает он.

  • 9 декабря политолог и кандидат исторических наук Элина Слободянюк выразила мнение, что российское население поддерживает и готово к репрессивным действиям в отношении определенных категорий граждан. "Россияне внутренне считают, что нужно переходить к репрессиям внутри страны. Они привыкли к тому, что существуют в репрессивной системе. Россияне уже хотят кого-то наказать за собственные беды. Поэтому я убеждена, что, как только ослабится власть Путина, в России будет несколько категорий людей, которых будут целенаправленно уничтожать. В частности, евреи, поскольку у россиян так принято", - пояснила Слободянюк.

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