Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Гольдшмидта.

"Когда мы оглядываемся на всю российскую историю, то в то время, когда политическая система страны в опасности, ее правительство пытается направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", - подчеркнул Гольдшмидт.

По его словам, еврейское население станет козлом отпущения за трудности, вызванные войной - поэтому оно должно покинуть Россию, пока может.

"Мы видим рост антисемитизма, пока Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что сам Гольдшмидт ушел в отставку и покинул Россию в июле 2022 года, после того как отказался поддержать российское вторжение в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это делать. Я подал в отставку, поскольку оставаться в должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против диссидентов", - вспоминает он.

9 декабря политолог и кандидат исторических наук Элина Слободянюк выразила мнение, что российское население поддерживает и готово к репрессивным действиям в отношении определенных категорий граждан. "Россияне внутренне считают, что нужно переходить к репрессиям внутри страны. Они привыкли к тому, что существуют в репрессивной системе. Россияне уже хотят кого-то наказать за собственные беды. Поэтому я убеждена, что, как только ослабится власть Путина, в России будет несколько категорий людей, которых будут целенаправленно уничтожать. В частности, евреи, поскольку у россиян так принято", - пояснила Слободянюк.

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