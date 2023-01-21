Бывший главный экономист МВФ спрогнозировал "невероятную бедность" в РФ из-за санкций

Об этом заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на Всемирном экономическом форуме.

"Взгляните на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия", - подчеркнул он.

Рогофф также добавил, что страна-агрессор в будущем может стать "гигантским Ираном" в результате действий международных санкций. Россия потеряла часть своих доходов, поэтому происходит замедление производства и других секторов экономики.

По его словам, международные санкции могут привести к изменению режима в РФ, а сами ограничения оказывают кумулятивный эффект. Соответственно, Западу следует задуматься о продлении санкций даже в случае победы Украины в войне.

"Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают", - добавил он.

В начале декабря дипломаты ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

21 января страны международной коалиции, введшие предельную цену на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из РФ, а также пересмотреть потолок цены на нефть.

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