Бывший главный экономист МВФ спрогнозировал "невероятную бедность" в РФ из-за санкций
Россия может столкнуться с "невероятной бедностью", но Западу следует задуматься о продлении санкций, даже когда Украина победит
Об этом заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на Всемирном экономическом форуме.
"Взгляните на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия", - подчеркнул он.
Рогофф также добавил, что страна-агрессор в будущем может стать "гигантским Ираном" в результате действий международных санкций. Россия потеряла часть своих доходов, поэтому происходит замедление производства и других секторов экономики.
По его словам, международные санкции могут привести к изменению режима в РФ, а сами ограничения оказывают кумулятивный эффект. Соответственно, Западу следует задуматься о продлении санкций даже в случае победы Украины в войне.
"Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают", - добавил он.
- В начале декабря дипломаты ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.
- 21 января страны международной коалиции, введшие предельную цену на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из РФ, а также пересмотреть потолок цены на нефть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное