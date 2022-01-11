Бывший глава МИД Польши относительно заявления Лаврова о НАТО: Россия – серийный насильник, полезет – дадим по яйцам

Об этом он сообщил в Twitter .

Ранее посольство РФ в Великобритании изложило мнение Лаварова, где он заявил, что "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

Сикорский также отреагировал на это заявление.

"Понимайте себе, русское посольство, раз и навсегда, понятным тебе языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", – отметил он.



