Бывший глава МИД Польши относительно заявления Лаврова о НАТО: Россия – серийный насильник, полезет – дадим по яйцам
Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что деятельность НАТО направлена на "захват осиротевших территорий вследствие распада Организации Варшавского договора и Советского Союза"
Об этом он сообщил в Twitter .
Ранее посольство РФ в Великобритании изложило мнение Лаварова, где он заявил, что "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".
Сикорский также отреагировал на это заявление.
"Понимайте себе, русское посольство, раз и навсегда, понятным тебе языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", – отметил он.
- Напомним, между российской и американской делегациями прошли переговоры . Россию представляла делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а американскую сторону возглавила заместитель Госсекретаря США Венди Шерман. Одним из главных требований РФ по "гарантиям безопасности" является отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил , что во время переговоров с США российская сторона не собирается отступать от сформулированных ею требований по "гарантиям безопасности", а на уступки придется пойти американцам.
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