Бывший генерал-майор СБУ Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы за госпредательство

Об этом сообщает Офис генпрокурора и пресс-центр СБУ .

Отмечается, что прокуроры в суде доказали причастность генерал-майора СБУ к сбору информации, составляющей государственную тайну, и передачу ее представителям России.

Кроме этого, по заданию российских спецслужб, осужденный подыскивал людей среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта.



Он преследовал цель убить майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. Тогда правоохранители предотвратили убийство, запланированное спецслужбами РФ.

Ранее Шайтанов занимал должность первого замруководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

Как установило следствие, чиновник находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобиль" у полковника ФСБ РФ Игоря Егорова. Последний под позывным "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности в Донбассе летом 2014 года.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что рассмотрение дела длилось с октября 2020 года, после того как СБУ направила обвинительный акт в данном уголовном производстве в суд.

Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был разоблачен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии в Bild писали , что задержание Шайтанова, подозреваемого в государственной измене, способно взорвать российскую шпионскую сеть в Европе.



