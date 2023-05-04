Об этом он заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Судя по словам Рогозина, он находится на временно оккупированных территориях Запорожской области. По мнению россиянина, погода способствует боевым действиям, поэтому захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ, которое может вот-вот начаться.

Рогозин прогнозирует, что ВСУ начнут контрнаступление с применения ракетных систем HIMARS, затем будут атаковать дронами, а уже тогда в ход пойдут танки Abrams и Leopard. Россиянин рассказал, как оккупанты собираются давать отпор каждому из видов оружия, но предположил, что силы будут неравными и захватчики не справятся.

"В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Оно как раз для этого и существует. Это большой уравнитель, когда есть явное несоответствие в силах и средствах обычного вооружения в пользу противника", - сказал Рогозин и назвал применение тактического ядерного оружия "лучшим способом остановить наступление" ВСУ.