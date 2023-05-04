Бывший гендиректор Роскосмоса Рогозин грозится остановить контрнаступление ВСУ тактическим ядерным оружием
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ныне очевидно находящийся на фронте, угрожает остановить контрнаступление ВСУ тактическим ядерным оружием
Об этом он заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Судя по словам Рогозина, он находится на временно оккупированных территориях Запорожской области. По мнению россиянина, погода способствует боевым действиям, поэтому захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ, которое может вот-вот начаться.
Рогозин прогнозирует, что ВСУ начнут контрнаступление с применения ракетных систем HIMARS, затем будут атаковать дронами, а уже тогда в ход пойдут танки Abrams и Leopard. Россиянин рассказал, как оккупанты собираются давать отпор каждому из видов оружия, но предположил, что силы будут неравными и захватчики не справятся.
"В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Оно как раз для этого и существует. Это большой уравнитель, когда есть явное несоответствие в силах и средствах обычного вооружения в пользу противника", - сказал Рогозин и назвал применение тактического ядерного оружия "лучшим способом остановить наступление" ВСУ.
- Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что российское ядерное оружие непригодно для использования . Последнее испытание РФ проводило в 1998 году.
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