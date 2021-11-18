Бывший футболист УПЛ скончался в 42 года от коронавируса
Экс-футболист "Александрии" и "Звезды" Денис Ковба скончался на 43-м году жизни от коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт бывшего клуба белорусского игрока - "Крылья Советов" из Самары .
Денис Ковба попал в реанимацию в Самаре в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией и умер от болезни.
Денис Ковба выступал в украинской Премьер-лиге за крапивническую "Звезду" с 1998 по 2000 год, а в 2012 году играл за "Александрию".
Большую часть карьеры провел в российских "Крыльях Советов". Также защищал цвета российских "Химок", белорусского "Локомотива" и чешской "Спарты".
Ковба сыграл 36 матчей и забил 2 гола за сборную Беларуси.
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