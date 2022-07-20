Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

"Арсенал" Тула представил тренерский штаб белоруса Олега Кононова, который известен украинцам по львовским "Карпатам".

Место в штабе Кононова получил Виталий Виценец. Тренера в июне выгнали из "Кривбасса" из-за отсутствия проукраинской позиции. До этого он жил в оккупированном Донецке.

Во время футбольной карьеры 31-летний Виталий Виценец играл за донецкий "Шахтер", луганскую "Зарю", "Мариуполь" и "Севастополь".

"Арсенал" в прошлом сезоне вылетел во второй футбольный дивизион РФ.

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