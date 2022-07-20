Бывший футболист "Шахтера", которого выгнали из "Кривбасса", стал тренером российского клуба
Тульский "Арсенал" объявил о назначении в тренерский штаб украинца Виталия Виценца
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
"Арсенал" Тула представил тренерский штаб белоруса Олега Кононова, который известен украинцам по львовским "Карпатам".
Место в штабе Кононова получил Виталий Виценец. Тренера в июне выгнали из "Кривбасса" из-за отсутствия проукраинской позиции. До этого он жил в оккупированном Донецке.
Во время футбольной карьеры 31-летний Виталий Виценец играл за донецкий "Шахтер", луганскую "Зарю", "Мариуполь" и "Севастополь".
"Арсенал" в прошлом сезоне вылетел во второй футбольный дивизион РФ.
- В 2017 году бывший тренер львовских "Карпат" Олег Кононов сфотографировался в футболке с изображением Владимира Путина.
- Летом 2019 года Олег Кононов мог возглавить киевское "Динамо".
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