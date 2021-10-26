Бывший физиотерапевт Светолиной скончался в возрасте 38 лет

Об этом сообщает btu.org.ua.



Алессио Чеккарелли скончался в итальянском городе Пиза. У физиотерапевта была непродолжительная болезнь, название которой не сообщают.



"Поверить не могу в то, что произошло. Так грустно это слышать. Он был моим другом и заботился обо мне много лет. Алессио всегда имел такое позитивное настроение. В это трудно поверить", - сказал теннисист Александр Долгополов.



Чеккарелли, известный украинским фанатам своей работой со звездами украинского тенниса, он тренировал Александра Долгополова и Элину Свитолину.

25 октября шестая ракетка мира Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэтлс.