Бывший босс "Милана" оценил шансы Шевченко на успех у "Дженоа"
Бывший вице-президент "Милана" Андреа Галлиани заявил, что верит в успех украинца Андрея Шевченко в должности главного тренера итальянской "Дженоа"
Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .
По его словам, у Шевченко есть все необходимое, чтобы добиться успеха в чемпионате Италии по "Дженоа".
"Надеюсь, после хорошего выступления со своей национальной командой, он также сможет добиться успеха в "Дженоа". Он умен, он самоотвержен, он все знает, у него есть все необходимое для достижения хороших результатов", – сказал Галлиани, работавший в " "Милани" с 1986 года и до 2017 года был вице-президентом итальянского клуба, в котором играл Андрей Шевченко.
Украинец подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера он заменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17 место в чемпионате Италии.
Первый матч под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" сыграет в воскресенье, 21 ноября, против "Ромы" в чемпионате Италии.
- 16 ноября стало известно, что Андрей Шевченко обсудил с лидерами "Дженоа" причины неудач на старте сезона.
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