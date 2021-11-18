Бывший босс "Милана" оценил шансы Шевченко на успех у "Дженоа"

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .

По его словам, у Шевченко есть все необходимое, чтобы добиться успеха в чемпионате Италии по "Дженоа".

"Надеюсь, после хорошего выступления со своей национальной командой, он также сможет добиться успеха в "Дженоа". Он умен, он самоотвержен, он все знает, у него есть все необходимое для достижения хороших результатов", – сказал Галлиани, работавший в " "Милани" с 1986 года и до 2017 года был вице-президентом итальянского клуба, в котором играл Андрей Шевченко.

Украинец подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера он заменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17 место в чемпионате Италии.

Первый матч под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" сыграет в воскресенье, 21 ноября, против "Ромы" в чемпионате Италии.