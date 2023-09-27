Бывший адвокат Медведчука и Шария Рыбин получил подозрение в коллаборационизме

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В начале полномасштабного вторжения России фигурант выехал за пределы Украины и уже из-за границы написал пост в Фейсбук, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам.

Впоследствии Рыбин прибыл в временно оккупированную часть Херсонщины и устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации РФ. Сейчас он возглавляет так называемый организационно правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ.

На так называемой должности Рыбин выполняет задачи Кремля по усилению оккупационного режима в захваченном регионе из-за массового распространения кремлевской пропаганды.

Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался баллотироваться в так называемое законодательное собрание Херсонской области осенью этого года.

По данным Службы безопасности, в рамках своей предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку агрессивной политики Кремля, а также агитировал местных жителей поддержать российских оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Рыбину о подозрении по статье о коллаборационной деятельности.

Поскольку коллаборант находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.