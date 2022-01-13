Бывший абсолютный чемпион мира обвинил промоутера Ломаченко в расизме
Американский боксер Теренс Кроуфорд подал против промоутерской компании Top Rank иск и обвинил ее голову Боба Арума в расизме
Об этом сообщает BoxingScene .
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) обвинил компанию в невыполнении контрактных обязательств и потребовал от нее $10 млн.
Кроме этого, Теренс Кроуфорд судится с ее председателем Бобом Арумом из-за расовой дискредитации из-за высказывания промоутера в свой адрес.
"Сегодня Арума считают сварливым белым стариком из-за его расистских заявлений и умышленного ущерба репутации афроамериканским боксерам. Пострадавшие бойцы, связанные с Top Rank контрактом, боятся заговорить и упустить возможность выступать в течение действия соглашения, которое может достигать 5-7 лет" – говорится в иске.
Теренс Кроуфорд владеет титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Он прекратил сотрудничество с Top Rank в прошлом году.
Боб Арум является промоутером украинского боксера Василия Ломаченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.68
Покупка 27.68Продажа 27.94
-
EUR
Покупка 31.53Продажа 31.98
- Актуальное
- Важное