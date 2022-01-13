Бывший абсолютный чемпион мира обвинил промоутера Ломаченко в расизме

Об этом сообщает BoxingScene .

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) обвинил компанию в невыполнении контрактных обязательств и потребовал от нее $10 млн.

Кроме этого, Теренс Кроуфорд судится с ее председателем Бобом Арумом из-за расовой дискредитации из-за высказывания промоутера в свой адрес.

"Сегодня Арума считают сварливым белым стариком из-за его расистских заявлений и умышленного ущерба репутации афроамериканским боксерам. Пострадавшие бойцы, связанные с Top Rank контрактом, боятся заговорить и упустить возможность выступать в течение действия соглашения, которое может достигать 5-7 лет" – говорится в иске.

Теренс Кроуфорд владеет титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Он прекратил сотрудничество с Top Rank в прошлом году.

Боб Арум является промоутером украинского боксера Василия Ломаченко.

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