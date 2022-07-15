Бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн грн
Бывшему главе ПриватБанка Александру Дубилету, первому заместителю Владимиру Яценко и руководителю департамента сообщили о подозрении в растрате средств предприятия на 85,2 млн грн
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
В декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, бывшие руководители выплатили за счет банка около 223 млн грн. Деньги перечислили несколькими траншами на разные компании: 85,2 млн грн – на счет одной связанной со злоумышленниками компании и 136,8 млн грн – на другой. Эти средства злоумышленники вывели за границу, чтобы легализовать.
"Что касается эпизода растраты 136,8 млн грн – детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили новые подробности преступления и обнаружили растрату более чем на 85 млн грн.
15 июля сообщено об изменении подозрений уже установленным участникам хищения средств ПриватБанка прежним:
- председателю правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александру Дубилету;
- первому заместителю председателя правления Владимиру Яценко;
- руководителю департамента финансового менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк";
- руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".
Также руководителю департамента операционного направления банка правоохранители сообщили о подозрении.
- 22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.
- В июле 2021 года апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.
- 29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления ПриватБанка Дубилета.
- Дубилет заявил, что у правоохранительных органов есть сведения о его местонахождении.
- Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения
- 15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.
- 22 февраля 2021 года экс-председателю правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
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