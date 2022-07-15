Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, бывшие руководители выплатили за счет банка около 223 млн грн. Деньги перечислили несколькими траншами на разные компании: 85,2 млн грн – на счет одной связанной со злоумышленниками компании и 136,8 млн грн – на другой. Эти средства злоумышленники вывели за границу, чтобы легализовать.

"Что касается эпизода растраты 136,8 млн грн – детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили новые подробности преступления и обнаружили растрату более чем на 85 млн грн.

15 июля сообщено об изменении подозрений уже установленным участникам хищения средств ПриватБанка прежним:

председателю правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александру Дубилету;

первому заместителю председателя правления Владимиру Яценко;

руководителю департамента финансового менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк";

руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".

Также руководителю департамента операционного направления банка правоохранители сообщили о подозрении.

22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

В июле 2021 года апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.

29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления ПриватБанка Дубилета.

Дубилет заявил, что у правоохранительных органов есть сведения о его местонахождении.

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения

15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.

22 февраля 2021 года экс-председателю правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.