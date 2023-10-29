Бывших вагнеровцев присоединяют к чеченским подразделениям, - ISW

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что большое количество вагнеровцев присоединилось к разным отрядам ахматовцев и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Командующий спецподразделениями "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил эту информацию и заявил, что боевики Вагнера "всегда очень уважительно отзывались об Ахмате", вероятно, пытаясь заглушить дискуссии о возможном напряжении между ПВК Вагнера и чеченскими силами после спора между их экс Рамзаном Кадыровым.

По данным экспертов ISW, бывшие силы Вагнера, раздробленные между минобороны России и чеченскими подразделениями Росгвардии на разных участках фронта, вряд ли восстановятся как эффективная военная организация.

Это связано с нехваткой силы, которую НПК черпала из унитарной организации под четким и последовательным управлением. В то же время, аналитики не исключают, что в некоторых обстоятельствах бывшие наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.