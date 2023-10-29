Бывших вагнеровцев присоединяют к чеченским подразделениям, - ISW
Росгвардия набирает бывших боевиков частной военной кампании "Вагнера" в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат"
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что большое количество вагнеровцев присоединилось к разным отрядам ахматовцев и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.
Командующий спецподразделениями "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил эту информацию и заявил, что боевики Вагнера "всегда очень уважительно отзывались об Ахмате", вероятно, пытаясь заглушить дискуссии о возможном напряжении между ПВК Вагнера и чеченскими силами после спора между их экс Рамзаном Кадыровым.
По данным экспертов ISW, бывшие силы Вагнера, раздробленные между минобороны России и чеченскими подразделениями Росгвардии на разных участках фронта, вряд ли восстановятся как эффективная военная организация.
Это связано с нехваткой силы, которую НПК черпала из унитарной организации под четким и последовательным управлением. В то же время, аналитики не исключают, что в некоторых обстоятельствах бывшие наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.
- Также ранее в британской разведке сообщалось , что частная военная компания "Редут" на территории России вербует наемников под видом добровольцев, в том числе бывших вагнеровцев. Сейчас НПК насчитывает более 7000 человек.
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