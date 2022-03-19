Бывшие президенты США возложили цветы в украинской церкви в Чикаго (ВИДЕО)

Об этом сообщил Билл Клинтон в своем Twitter.

"Америка является единственной с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", - отметил Билл Клинтон.

Они возложили цветы в Украинской католической церкви святых Владимира и Ольги.

America stands united with people of Ukraine в своей борьбе за freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq - Bill Clinton (@BillClinton) 18 марта 2022

Напомним, многие мировые и украинские звезды высказали слова поддержки Украинскому государству .

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