Бывшие президенты США возложили цветы в украинской церкви в Чикаго (ВИДЕО)
Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон посетили украинскую церковь в Чикаго, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Украины в борьбе за свободу.
Об этом сообщил Билл Клинтон в своем Twitter.
"Америка является единственной с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", - отметил Билл Клинтон.
Они возложили цветы в Украинской католической церкви святых Владимира и Ольги.
Напомним, многие мировые и украинские звезды высказали слова поддержки Украинскому государству .
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