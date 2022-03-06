Российские войска повредили или разрушили 211 украинских школ
Бывшие морские пехотинцы из Британии уже прибыли в Киев
Всего воевать за Украину готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран
Об этом сообщает журналист FoxNews Лукас Томлинсон, – информирует Еспресо.TV .
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что для борьбы с Россией в Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира.
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