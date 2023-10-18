Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Бывшие гипермаркеты сети "Эпицентр" на ТОТ работают под другими названиями, но до сих пор принадлежат Герегам, — Схемы

Бывшие гипермаркеты сети "Эпицентр" на ТОТ работают под другими названиями, но до сих пор принадлежат Герегам, — Схемы

18 октября, 2023 среда
17:33
Криминал

Бывшие гипермаркеты "Эпицентр" на временно оккупированных территориях сменили названия и работают на РФ, однако все еще принадлежат супругам Герегам. Кроме того, Александр и Галина Гереги все еще выплачивают зарплаты пророссийскому руководству магазинов на ТОТ

Об этом говорится в расследовании " Схем ".

Супруги Александр и Галина Гереги - украинские бизнесмены, которым принадлежит сеть гипермаркетов "Эпицентр". Супруги занимают 6-ю строку в списке самых богатых украинцев 2022 года в рейтинге Форбс.

"Радио свобода" отмечает, что 8 лет считалось, что "Эпицентры" на временно оккупированных территориях были похищенным и "отжатым" бизнесом, который больше не принадлежит Герегам, однако, по данным расследователей, магазины на ТОТ только изменили названия, но все еще принадлежат супругам.

В Донецкой области "Эпицентры" переименовали в "Галактику", а в Крыму - в "Новоцентры". "Схемы" определили, что руководитель "Галактик", пророссийски настроенный Геннадий Гальчук, в течение 8 лет получал зарплату от Герег, ездил на подконтрольную Украине территорию и финансировал основанную ими партию. Издание отмечает, что это продолжалось и после начала полномасштабного вторжения.

Ситуация с "Эпицентрами" в Донецкой области

"Бывшие "Эпицентры", оказавшиеся в 2014-м на неподконтрольных Украине территориях, изменили не только название. Гипермаркеты подстроились под новые реалии. "Галактики" отмечали российские праздники и поздравляли с "днем республики". Кроме этого, сеть открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями", - говорится в расследовании.

Отмечается, что "Галактики" все еще визуально схожи с "Эпицентрами" - магазины сохранили дизайн и названия отделов, а также имеют одинаковые сезонные акции. Кроме того, сеть "Галактик" продолжает расширяться – магазин в разрушенном Мариуполе был открыт в октябре 2022 года.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Кроме того, расследователи нашли "Папку стажера торгового центра "Галактика" в Макеевке", созданную в 2021 году.

"Несложно убедиться, что "Папка стажера" – это преимущественно переведенный на русский текст из "Руководства стажера "Эпицентра"", но с правками: например, слово "Украина" повсюду заменили на "ДНР", - пишут "Схемы".

Фото: Схемы

Руководитель сети на оккупированных территориях

В разделе "руководство" указанного пособия фигурирует Геннадий Гальчук - в украинском пособии он исполняющий обязанности регионального директора, в российском - директор операционного департамента "Галактик".

По состоянию на 2012 год, Гальчук был директором гипермаркета "Эпицентр" в Макеевке.

Согласно данным официального реестра юридических лиц РФ деятельность гипермаркетов на Донбассе по российскому законодательству обеспечивают две компании - "Галактика" и "Наместник". Обе зарегистрированы в оккупированной Макеевке по адресу бывшего "Эпицентра". "Галактику" контролирует Елена Швыдка, а владельцем "Наместника" указан Геннадий Гальчук.

"Галактика" импортирует товары и торгует, а "Наместник" преимущественно нанимает в свой штат на работу работников. К тому же Гальчук, кроме того, что является владельцем и директором фирмы, в которую трудоустраивают продавцов, грузчиков и других работников "Галактик", публично руководит этой сетью в оккупации. Как говорится в профиле на сайте его же общественной организации, он является директором сети торговых центров "Галактика", - объясняют журналисты.

Фото: Схемы

"Схемы" рассказывают, что после 2014 года Гальчук с сыном и женой – заслуженной артисткой Украины Наталией Нарожной остался на оккупированной Донетчине. В 2019 году он вместе с министром промышленности группировки "ДНР" и министершей социальной политики "ДНР" торжественно открывал второй гипермаркет "Галактика" в Донецке.

В 2023 году Гальчук получил должность в инвестиционном комитете так называемой ДНР. В сентябре 2023 года Геннадий Гальчук баллотировался от провластной российской партии "Единая Россия" в оккупационные власти в Макеевке.

В конце концов коллаборант стал там депутатом и заявил, что "полностью поддерживает верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина".

Фото: Схемы

Связь Герег с Гальчуком

"Схемы" установили, что, несмотря на публичную деятельность и сотрудничество с оккупационными администрациями, Гальчук не разорвал связи с Киевом, "Эпицентрам" и Герегами.

По данным расследователей, он регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию и финансово поддерживал партию "За конкретные дела", созданную Герегами. Гальчук также получал от Герег зарплату после 2014 года и даже после полномасштабного вторжения.

"С 2015 по 2016 год Гальчуку, который к тому времени уже руководил "Галактиками" на неподконтрольных Украине территориях, насчитала 85 тысяч гривен зарплаты украинская компания "Новая Линия 1". Владельцы – Александр и Галина Гереги. Кроме "Новой Линии 1" ему платило и само общество с ограниченной ответственностью "Эпицентр К". Согласно полученным документам с сентября 2013 года и по меньшей мере до июля 2022 года "Эпицентр К" ежемесячно насчитывал зарплату Геннадию Гальчуку. Ее общая сумма составляет почти полтора миллиона гривен", - говорится в расследовании.

"Схемы" сообщили, что спросили лично Александра Герегу, продолжал ли он вести бизнес на Донетчине после оккупации 2014 года и почему Геннадию Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года.

Александр Герега, сам Геннадий Гальчук и "Эпицентр" на вопросы журналистов не ответили.

Общество
Донетчина
оккупированные территории
коллаборанти
Читайте также:
вибори у Польщі
17 октября, 2023 вторник
Выборы в Польше: 100% бюллетеней, в парламент проходят пять политсил
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
18 октября, 2023 среда
Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
18 октября, 2023 среда
В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
20:15
В Токмаке оккупанты используют мирных жителей как живой щит, - Генштаб ВСУ
20:00
OPINION
О проекте "Мед с минных полей" и дополнение к нему
19:52
Михаил Федоров
Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G, - Федоров
19:49
"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык
19:19
Сборную Украины по хоккею будет тренировать звезда НХЛ
19:16
Верховный Суд снова отменил незаконное постановление апелляционного суда в пользу Портнова, - адвокат Головань
19:14
Эксклюзив
"Что-то в стране работает не так": совладелец "Холдинга эмоций FEST" об обвинении в неуплате налогов
19:14
"Укрепление ПВО, дальнобойных и военно-морских сил": Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
19:02
Интервью
Александр Квасьневский
Александр Квасневский: могут ли после выборов в Польше у украинок отобрать соцпомощь и что делать, чтобы мир не забыл о войне в Украине
19:00
OPINION
Виталий Портников
Переговоры Путина и Си Цзиньпина никогда не происходят просто так. Колонка Виталия Портникова
19:00
Обзор
Победные новости 602-го дня войны: "хлопок" от СБУ в РФ, продвижение ВСУ на фронте и приговоры экс-беркутовцам
19:00
Интервью
"У наших собеседников в Женеве дрожали руки, когда они слушали о зверствах россиян", – Александра Мазур из "Сообщества семей Оленовки"
18:49
Футболист "Ниццы" распространил видео с призывом устроить "черный день" для евреев. Клуб отреагировал
18:43
Эксклюзив
"Мы наблюдаем стагнацию работы антикоррупционных органов", - журналист-расследователь Юрий Николов
18:11
Обзор
комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin
"Истребители шахедов": что такое британские комплексы Terrahawk Paladin и как они будут бороться с российскими беспилотниками
18:00
OPINION
Как сделать горьким желанный плод евроатлантической интеграции?
17:59
Байден объявил, что будет просить конгресс одобрить "беспрецедентный" пакет помощи Израилю
17:46
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: 5 погибших, есть раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
17:31
Ракеты ATACMS ускорят контрнаступление, - ОК "Юг"
17:28
Анонс
На Киевском форуме безопасности обратятся к президенту США по поводу Украины и НАТО
17:21
Обновлено
Число погибших в результате удара РФ 15 октября по Харьковщине возросло до трех
17:13
В секторе Газы заявили, что в результате ударов Израиля погибли 3478 человек
17:12
Оглашен краткий список премии "Читомо": среди номинантов – погибшая от российской ракеты Виктория Амелина
17:00
Экс-капитан "Динамо" рассказал, какой музыкой заменил для себя российский рэп
16:51
В Польше мужчина с ножом напал на детей: 5-летний мальчик скончался в больнице
16:44
окупанты
Россия начала незаконную "мобилизацию" на ТОТ Херсонщины, – Центр нацсопротивления
16:44
Депутат кнессета заявил, что часть оружия террористов из сектора Газа поступила из РФ
16:43
Парламент Грузии провалил голосование за импичмент президента Зурабишвили
16:31
Эксклюзив
Байден постарается сдержать Израиль от полномасштабной наземной операции, - востоковед Якубович
16:30
Глава минкульта Германии высказалась против бойкота российской культуры
16:26
Зеленский договорился с премьером Норвегии начать переговоры о гарантиях безопасности
16:14
Оккупанты совершили артобстрел Золотой Балки на Херсонщине: ранена женщина
16:09
OPINION
Зеленский - Нетаньяху: почему нет "химии"?
16:01
Атака ХАМАС на Израиль: количество погибших граждан Украины выросло до 23
16:00
SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
15:58
"Очередная страшилка": в Воздушных силах прокомментировали заявление Путина о патрулировании Черного моря с "кинжалами"
15:39
Во Франции эвакуировали пассажиров из 6 аэропортов из-за сообщения о заминировании
15:21
Эксклюзив
Готовимся к новой волне обострения на Авдеевском направлении, - начальник городской ВА Барабаш
15:18
Эксклюзив
ВСУ продвинулись севернее Курдюмовки, - боец 93-й ОМБр "Холодный Яр"
15:09
Раненых в Украине экс-вагнеровцев отправляют на лечение в Беларусь, – ЦНС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV