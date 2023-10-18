Бывшие гипермаркеты сети "Эпицентр" на ТОТ работают под другими названиями, но до сих пор принадлежат Герегам, — Схемы

Об этом говорится в расследовании " Схем ".

Супруги Александр и Галина Гереги - украинские бизнесмены, которым принадлежит сеть гипермаркетов "Эпицентр". Супруги занимают 6-ю строку в списке самых богатых украинцев 2022 года в рейтинге Форбс.

"Радио свобода" отмечает, что 8 лет считалось, что "Эпицентры" на временно оккупированных территориях были похищенным и "отжатым" бизнесом, который больше не принадлежит Герегам, однако, по данным расследователей, магазины на ТОТ только изменили названия, но все еще принадлежат супругам.

В Донецкой области "Эпицентры" переименовали в "Галактику", а в Крыму - в "Новоцентры". "Схемы" определили, что руководитель "Галактик", пророссийски настроенный Геннадий Гальчук, в течение 8 лет получал зарплату от Герег, ездил на подконтрольную Украине территорию и финансировал основанную ими партию. Издание отмечает, что это продолжалось и после начала полномасштабного вторжения.

Ситуация с "Эпицентрами" в Донецкой области

"Бывшие "Эпицентры", оказавшиеся в 2014-м на неподконтрольных Украине территориях, изменили не только название. Гипермаркеты подстроились под новые реалии. "Галактики" отмечали российские праздники и поздравляли с "днем республики". Кроме этого, сеть открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями", - говорится в расследовании.

Отмечается, что "Галактики" все еще визуально схожи с "Эпицентрами" - магазины сохранили дизайн и названия отделов, а также имеют одинаковые сезонные акции. Кроме того, сеть "Галактик" продолжает расширяться – магазин в разрушенном Мариуполе был открыт в октябре 2022 года.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Кроме того, расследователи нашли "Папку стажера торгового центра "Галактика" в Макеевке", созданную в 2021 году.

"Несложно убедиться, что "Папка стажера" – это преимущественно переведенный на русский текст из "Руководства стажера "Эпицентра"", но с правками: например, слово "Украина" повсюду заменили на "ДНР", - пишут "Схемы".

Фото: Схемы

Руководитель сети на оккупированных территориях

В разделе "руководство" указанного пособия фигурирует Геннадий Гальчук - в украинском пособии он исполняющий обязанности регионального директора, в российском - директор операционного департамента "Галактик".

По состоянию на 2012 год, Гальчук был директором гипермаркета "Эпицентр" в Макеевке.

Согласно данным официального реестра юридических лиц РФ деятельность гипермаркетов на Донбассе по российскому законодательству обеспечивают две компании - "Галактика" и "Наместник". Обе зарегистрированы в оккупированной Макеевке по адресу бывшего "Эпицентра". "Галактику" контролирует Елена Швыдка, а владельцем "Наместника" указан Геннадий Гальчук.

"Галактика" импортирует товары и торгует, а "Наместник" преимущественно нанимает в свой штат на работу работников. К тому же Гальчук, кроме того, что является владельцем и директором фирмы, в которую трудоустраивают продавцов, грузчиков и других работников "Галактик", публично руководит этой сетью в оккупации. Как говорится в профиле на сайте его же общественной организации, он является директором сети торговых центров "Галактика", - объясняют журналисты.

Фото: Схемы

"Схемы" рассказывают, что после 2014 года Гальчук с сыном и женой – заслуженной артисткой Украины Наталией Нарожной остался на оккупированной Донетчине. В 2019 году он вместе с министром промышленности группировки "ДНР" и министершей социальной политики "ДНР" торжественно открывал второй гипермаркет "Галактика" в Донецке.

В 2023 году Гальчук получил должность в инвестиционном комитете так называемой ДНР. В сентябре 2023 года Геннадий Гальчук баллотировался от провластной российской партии "Единая Россия" в оккупационные власти в Макеевке.

В конце концов коллаборант стал там депутатом и заявил, что "полностью поддерживает верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина".

Фото: Схемы

Связь Герег с Гальчуком

"Схемы" установили, что, несмотря на публичную деятельность и сотрудничество с оккупационными администрациями, Гальчук не разорвал связи с Киевом, "Эпицентрам" и Герегами.

По данным расследователей, он регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию и финансово поддерживал партию "За конкретные дела", созданную Герегами. Гальчук также получал от Герег зарплату после 2014 года и даже после полномасштабного вторжения.

"С 2015 по 2016 год Гальчуку, который к тому времени уже руководил "Галактиками" на неподконтрольных Украине территориях, насчитала 85 тысяч гривен зарплаты украинская компания "Новая Линия 1". Владельцы – Александр и Галина Гереги. Кроме "Новой Линии 1" ему платило и само общество с ограниченной ответственностью "Эпицентр К". Согласно полученным документам с сентября 2013 года и по меньшей мере до июля 2022 года "Эпицентр К" ежемесячно насчитывал зарплату Геннадию Гальчуку. Ее общая сумма составляет почти полтора миллиона гривен", - говорится в расследовании.

"Схемы" сообщили, что спросили лично Александра Герегу, продолжал ли он вести бизнес на Донетчине после оккупации 2014 года и почему Геннадию Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года.

Александр Герега, сам Геннадий Гальчук и "Эпицентр" на вопросы журналистов не ответили.