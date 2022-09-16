Об этом исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк сказала в комментарии "Детектору медиа", комментируя появление бывших членов ОПЗЖ в эфире "Единых новостей".

По ее словам, благодаря каналу "Рада" деятели от ОПЗЖ создают иллюзию влияния, которой они не обладают.

"Предоставляя площадку для суждений тем, кто призвал сюда Россию, вы не соблюдаете баланс - вы наделяете их ореолом влияния, которого они не имеют в реальности. Этот вопрос нужно решать на уровне редполитик, и четко для себя определить, в каких случаях предатели или террористы допустимы в вашем эфире (по этому поводу есть определенные исключения). Если же это материалы с признаками заказа, и их появление обусловлено сложной финансовой ситуацией на канале, то этим должен заняться Нацсовет", - подчеркнул Романюк.

12 сентября телеканал "Рада" пригласил к разговору в эфире совместного телемарафона "Единые новости" народного депутата Анатолия Бурмича, который был избран от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а сейчас входит в депутатскую группу "Видбудова Украины".

15 сентября Кассационный админисуд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb