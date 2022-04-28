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Главная Общество Бывшие члены ОПЗЖ предлагают депутатам большие деньги, заманивая к себе, – Дмитрий Разумков

Бывшие члены ОПЗЖ предлагают депутатам большие деньги, заманивая к себе, – Дмитрий Разумков

28 апреля, 2022 четверг
15:30
Общество Дмитрий Разумков

Речь идет о той части бывшей фракции, которая не вошла во вновь созданную депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", возглавляемую Юрием Бойко

Об этом в комментарии Эспрессо заявил экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Они начинают тянуть туда всех, кого можно, чтобы только создать эту группу, ищут любые механизмы, чтобы сохраниться. Там фигурируют совершенно странные персонажи, которые точно будут украинским обществом восприниматься неоднозначно и могут рано или поздно понести серьезную ответственность. Потому что стоит их просто спросить, где они сейчас находятся?Где тот же Столар, где Абрамович и все остальные?

Та оставшаяся "вне игры" часть ОПЗЖ пытается как-то реанимироваться. Парламентом уже ходят разговоры, что они готовы давать какие-либо деньги за то, чтобы депутаты к ним приходили, и рассказывают, что там будет "манна небесная". Главное, чтобы потом манна небесная для этих депутатов на небесах не была", – заметил Разумков.

Вместе с тем экс-спикер скептически относится к перспективам законопроекта 7318, которым планируют полностью запретить занимать какие-либо должности в органах государственной или местной власти всем бывшим членам ОПЗЖ, Партии регионов, Партии Шария, СДПУ(о), КПУ, СПУ и других.

"Я понимаю эмоции, которые закладывали коллеги в этот законопроект. В последнее время мы многое неприятного увидели как в действиях местных депутатов, так и в поступках нардепов. Но здесь точно будут дискуссии, отвечает ли эта инициатива Конституции. С эмоциональной точки зрения ее многие поддержат, но с юридической, правовой точки зрения он будет вызывать дискуссию, потому что мы тем и отличаемся от России, что мы не Мордор, живущий по принципу "я так хочу", - сказал Разумков.

Политик, который сам являлся членом Партии регионов до 2010 года, отметил, что является сторонником персональной, а не коллективной ответственности за правонарушения.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте на Эспрессо в пятницу, 29 апреля.

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Верховная Рада
Дмитрий Разумков
ОПЗЖ
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