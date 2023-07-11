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Бывшему нардепу сообщили о подозрении в организации схемы "Золотого мандарина"

11 июля, 2023 вторник
11:50
Криминал САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в организации так называемого дела "Золотого мандарина" бывшему народному депутату

Об этом сообщает пресс-служба САП.

“10 июля 2023 года по поручению руководителя САП прокурор совместно с детективами НАБУ сообщил о подозрении в организации завладения и легализации более 54,179 млн грн из госбюджета бывшему народному депутату Украины – действующему адвокату. Поскольку накануне прекращения иммунитета, экс-нардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины”, - говорится в сообщении.

В САП отметили, что другим шестерым подозреваемым по делу вручены измененные сообщения о подозрении.

В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам предприятием с признаками фиктивности "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".

Отмечается, что в сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое вроде бы с 2009 года не исполнялись органами исполнительной службы.

Однако после этого выяснилось, что к моменту обращения в ЕСПЧ директор "Золотого Мандарина Ойл" уже был обвинен в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а все имущество и счета предприятия были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид" Банк" на сумму более 70 млн грн.

Кроме того, по данным САП, от суда был скрыт факт, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" накануне обращения к ЕСПЧ отступило права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия, и получило за это денежные средства.

В Специализированной прокуратуре отметили, что в дальнейшем бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требований ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено.

На основании этой декларации впоследствии и было перечислено 54,179 млн. грн., которые были легализованы через услуги конвертационных центров.

  • В мае САП возбудила уголовное производство по разглашению тайны досудебного расследования по делу о взятке бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику.
Общество
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