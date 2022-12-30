Бывшему лидеру Мьянмы дополнительно дали семь лет заключения за коррупцию

Об этом информирует Sky News .

Это было последнее в ряде дел, возбужденных против 77-летней Аун Сан Су Чжи после того, как ее правительство было свергнуто путем военного переворота в начале прошлого года. Ее признали виновной по пяти пунктам обвинения за коррупцию.

В частности, Су Чжи обвинили в злоупотреблении своим служебным положением. По словам обвинения, она повлекла за собой потерю государственных средств, поскольку не соблюдала финансовые правила и разрешила члену ее бывшего правительства арендовать и обслуживать самолет. Также ее обвиняют в аренде и использовании вертолета во время ее пребывания в должности фактического лидера Мьянмы.

В суде отметили, что Су Чжи получила по три года за каждое из четырех обвинений, которые она должна отбыть одновременно, а также еще четыре года за обвинение, связанное с арендой вертолета. Член ее бывшего правительства получил такой же приговор.

Теперь женщина может провести за решеткой совокупно 33 года.

Военная хунта настаивает на том, что обвинения законны и что над Су Чжи состоялся независимый судебный процесс. В то же время, сторонники бывшего лидера Мьянмы и независимые аналитики утверждают, что обвинения, выдвинутые против нее, являются попыткой легитимизировать захват власти военным путем и устранить Су Чжи из политики перед выборами.

"Надлежащая судебная процедура и свободный и справедливый суд никогда не были возможны при обстоятельствах этого политического преследования против нее", - отметил заместитель директора азиатского отдела Human Rights Watch Фил Робертсон.

10 января хунта Мьянмы вторично приговорила свергнутую после военного переворота экслидера страны и лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к четырем годам за решеткой.