Бывшего преподавателя из Крыма оккупанты заставляют уплатить штрафы "за дискредитацию росармии"
От бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова, которого захватчики уволили за украинские песни, сейчас требуют оплатить административные штрафы "за дискредитацию росармии"
Об этом Белозеров рассказал интернет-изданию "Крым.Реалии ".
"Мои трудовая и медицинская книги были изъяты в октябре прошлого года и до сих пор мне их не вернули. С 21 декабря 2022 года запрещают выходить из дома из-за домашнего ареста. Тем самым оставили без средств к существованию не только меня, но и мою жену и 11- летнего ребенка, ведь жена работает медсестрой в больнице, а на 10 тысяч рублей зарплаты, не получая от меня финансовой помощи, прожить проблематично. При этом звонят по телефону и требуют оплаты наложенные штрафы в размере 40 и 42 тысячи рублей", - рассказал он.
Мужчина также добавил, что российские оккупанты требуют от него денег, несмотря на то, что сами лишили работы и возможности зарабатывать.
Также отмечается, что в сентябре 2022 года в Крыму был уволен преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров за то, что он включил в стенах учебного заведения украинскую песню "Байрактар". Его также арестовали на 13 суток.
После этого на Белозерова был составлен админпротокол «за использование нацистской символики». Поводом стала его публикация в соцсети с песней "Червона калина".
Издание отмечает, что в декабре состоялся "суд" в отношении Белозерова, по результатам которого был отправлен под домашний арест по статье 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ).
- 4 марта стало известно, что во временно оккупированном Крыму захватчики опубликовали пропагандистскую газету "Крымская правда", которую местные жители отказываются брать.
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