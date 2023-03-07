Об этом Белозеров рассказал интернет-изданию "Крым.Реалии ".

"Мои трудовая и медицинская книги были изъяты в октябре прошлого года и до сих пор мне их не вернули. С 21 декабря 2022 года запрещают выходить из дома из-за домашнего ареста. Тем самым оставили без средств к существованию не только меня, но и мою жену и 11- летнего ребенка, ведь жена работает медсестрой в больнице, а на 10 тысяч рублей зарплаты, не получая от меня финансовой помощи, прожить проблематично. При этом звонят по телефону и требуют оплаты наложенные штрафы в размере 40 и 42 тысячи рублей", - рассказал он.

Мужчина также добавил, что российские оккупанты требуют от него денег, несмотря на то, что сами лишили работы и возможности зарабатывать.

Также отмечается, что в сентябре 2022 года в Крыму был уволен преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров за то, что он включил в стенах учебного заведения украинскую песню "Байрактар". Его также арестовали на 13 суток.

После этого на Белозерова был составлен админпротокол «за использование нацистской символики». Поводом стала его публикация в соцсети с песней "Червона калина".

Издание отмечает, что в декабре состоялся "суд" в отношении Белозерова, по результатам которого был отправлен под домашний арест по статье 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ).