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Бывшего лидера Китая под руки вывели из президиума во время съезда компартии в Пекине

22 октября, 2022 суббота
13:44
Мир

Бывший лидер Китая Ху Цзиньтао был выведен из зала во время церемонии закрытия съезда компартии в Пекине

Видео обнародовало агентство AFP.

Во время голосования принятия резолюций по докладу центрального комитета компартии, к Ху Цзиньтао подошел мужчина и взял под руку с предложением покинуть зал. Ху Цзиньтао сопротивлялся. Затем к нему подошел еще один человек, вдвоем они вывели бывшего генерального секретаря компартии из зала. Ху Цзиньтао не вернулся обратно.

Причины, по которым Ху Цзиньтао покинул заседание, не сообщаются. Во время заседания он сидел слева от нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина.

Ху Цзиньтао 79 лет. Он занимал должность генсекретаря компартии Китая с 2002 по 2012 год, а пост председателя КНР — с 2003 по 2013 год. Си Цзиньпин сменил его на обеих должностях.


  • 22 октября Коммунистическая партия Китая на своем 20-м съезде утвердила Си Цзиньпина на третий пятилетний срок пребывания в должности генерального секретаря.

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Китай
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