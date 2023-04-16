Об этом сообщает BBC.

Три человека, выдавая себя за журналистов, застрелили Ахмеда прямо во время интервью для телевидения. Преступники сдались сами, сейчас они находятся под стражей.

ВВС рассказывает, что несколько дней назад полиция застрелила сына Ахмеда, а сам политик сообщал об угрозе собственной жизни со стороны правоохранителей.

В марте этого года Ахмед и еще два человека приговорены к пожизненному заключению, во время интервью он находился под наблюдением полиции, а на руках у мужчины были наручники.

Журналисты спросили Ахмеда, во время того, как он направлялся на медобследование со своим братом Ашрафом, почему он отсутствовал на похоронах сына, после чего политику выстрелили в голову.

В ходе атаки также пострадали полицейский и журналист. Открыто уголовное производство.

Справка. Атик Ахмед – индийский политик, бывший член парламента. Мужчину обвиняли в ряде преступлений, среди которых - убийство и покушение на похищение человека. Его сына-подростка объявили подозреваемым в убийстве человека, юноша был застрелен во время перестрелки с полицией.

Атика вместе с братом привезли для допроса в Праяграджу, где они были застрелены во время эфира.