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Бывшего "беркутовца" разыскивают за создание агентурной сети РФ в Украине

12 апреля, 2023 среда
11:02
Криминал

После российской оккупации Крыма бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" Валерий Астахов перешел на сторону врага. ФСБ поручила ему сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности установила личность руководителя агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена в ходе контрдиверсионных мероприятий на Донбассе в августе прошлого года. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" – Валерий Астахов.

После оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения". В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута.

"Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны во фронтовых районах нашего государства. Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через мессенджер Телеграмм в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов. кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма", - говорится в сообщении.

Астахову сообщили о подозрении в государственной измене. Пока он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя, а также всех его приспешников и их российских кураторов к ответственности.

  • Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко – жену бывшего народного депутата, кума Путина, Виктора Медведчука.
  • Во вторник, 11 апреля, стало известно, что СБУ задержала двух жителей деоккупированного Волчанска, которые собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны.
Крым
СБУ
война с Россией
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