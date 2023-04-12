Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности установила личность руководителя агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена в ходе контрдиверсионных мероприятий на Донбассе в августе прошлого года. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" – Валерий Астахов.

После оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения". В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута.

"Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны во фронтовых районах нашего государства. Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через мессенджер Телеграмм в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов. кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма", - говорится в сообщении.

Астахову сообщили о подозрении в государственной измене. Пока он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя, а также всех его приспешников и их российских кураторов к ответственности.