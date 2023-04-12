Бывшего "беркутовца" разыскивают за создание агентурной сети РФ в Украине
После российской оккупации Крыма бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" Валерий Астахов перешел на сторону врага. ФСБ поручила ему сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Служба безопасности установила личность руководителя агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена в ходе контрдиверсионных мероприятий на Донбассе в августе прошлого года. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" – Валерий Астахов.
После оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения". В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута.
"Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны во фронтовых районах нашего государства. Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через мессенджер Телеграмм в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов. кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма", - говорится в сообщении.
Астахову сообщили о подозрении в государственной измене. Пока он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя, а также всех его приспешников и их российских кураторов к ответственности.
- Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко – жену бывшего народного депутата, кума Путина, Виктора Медведчука.
- Во вторник, 11 апреля, стало известно, что СБУ задержала двух жителей деоккупированного Волчанска, которые собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное