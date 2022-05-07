Бывшее политическое крыло ИРА побеждает на выборах в Северной Ирландии. Лидер партии заявляла о "воссоединении страны"

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Reuters.

На выборах Шинн Фейн получила 29% голосов, в то время как пробританская Демократическая юнионистская партия набрала 21,3%.

Ирландские националистические партии выступают за объединение Севера с независимой Ирландией.

Вероятно, партия станет первой националистической, получившей наибольшее количество мест в местном парламенте с момента образования государства в 1921 году.

"Шин Фейн сосредоточились на экономических проблемах, а не на единстве Ирландии, чтобы привлечь избирателей среднего уровня, и преуспела в этом", - отмечает Reuters.

"Я считаю, что воссоединение Ирландии и новая Ирландия – это лучшая возможность для всех живущих на этом острове, и нам нужно поговорить об этом", – сказала глава партии Мэри Лу Макдональд.

Победа Шин Фейн не изменит статуса региона, поскольку референдум, необходимый для выхода его из Великобритании, должно утвердить правительство в Лондоне.