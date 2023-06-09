Бывшее имущество Ротенбергов передали в Фонд госимущества и приватизируют

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 9 июня.

"Продолжаем работать над взысканием имущества подсанкционных лиц. Сегодня передаем Фонду госимущества долю приближенных к Путину олигархов Ротенбергов в ТРЦ "Осеан Рlaza". Актив впоследствии будет выставлен на продажу, средства направим на восстановление. Дальше будут другие решения, взыскания и конфискации, - сообщила вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно решению правительства в управление ФГИУ переданы 66,65% доли ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" и 100% ООО "Авангард-Виларти", которые являются основными составляющими в цепочке прав собственности на ТРЦ "Осеан Рlaza". Также правительство поручило Фонду госимущества принять меры по приватизации указанных активов и обеспечить зачисление в госбюджет средств от их продажи.

По оценкам СБУ, стоимость изъятых активов составляет 300 млн долларов США.

Что было раньше

20 октября 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских олигархов и предприятий. В списке находились тысячи юридических и физических лиц, среди которых были и Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги.

3 марта 2023 года Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства Украина к Игорю Ротенбергу, Аркадию Ротенбергу, Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко.

Решение Высшего антикоррупционного суда по этому иску было принято 20 марта 2023 года. ВАКС постановил конфисковать активы Ротенберга, в том числе ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве. ТРЦ "Осеан Рlaza" является одним из крупнейших по площади торгово-развлекательных центров. До широкомасштабного вторжения, по оценкам ритейлеров и экспертов, "Осеан Рlaza" возглавлял рейтинг самых мощных ТРЦ Украины.