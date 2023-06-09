Бывшее имущество Ротенбергов передали в Фонд госимущества и приватизируют
Правительство передало долю российских олигархов Ротенбергов в киевском ТРЦ "Осеан Рlaza" в управление Фонда госимущества
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 9 июня.
"Продолжаем работать над взысканием имущества подсанкционных лиц. Сегодня передаем Фонду госимущества долю приближенных к Путину олигархов Ротенбергов в ТРЦ "Осеан Рlaza". Актив впоследствии будет выставлен на продажу, средства направим на восстановление. Дальше будут другие решения, взыскания и конфискации, - сообщила вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Согласно решению правительства в управление ФГИУ переданы 66,65% доли ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" и 100% ООО "Авангард-Виларти", которые являются основными составляющими в цепочке прав собственности на ТРЦ "Осеан Рlaza". Также правительство поручило Фонду госимущества принять меры по приватизации указанных активов и обеспечить зачисление в госбюджет средств от их продажи.
По оценкам СБУ, стоимость изъятых активов составляет 300 млн долларов США.
Что было раньше
20 октября 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских олигархов и предприятий. В списке находились тысячи юридических и физических лиц, среди которых были и Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги.
3 марта 2023 года Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства Украина к Игорю Ротенбергу, Аркадию Ротенбергу, Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко.
Решение Высшего антикоррупционного суда по этому иску было принято 20 марта 2023 года. ВАКС постановил конфисковать активы Ротенберга, в том числе ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве. ТРЦ "Осеан Рlaza" является одним из крупнейших по площади торгово-развлекательных центров. До широкомасштабного вторжения, по оценкам ритейлеров и экспертов, "Осеан Рlaza" возглавлял рейтинг самых мощных ТРЦ Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное