Бывшая жена Виталия Кличко впервые прокомментировала развод
Наталья Кличко после развода поблагодарила городского голову Киева Виталия Кличко за 25 лет в браке
Об этом Наталья Кличко написала в Instagram.
"Я благодарна за все, что было на нашем общем пути, длиной 25 лет. Наш развод - это обдуманное, взаимно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись", - пояснила Наталья Кличко.
Она уверила, что у них с бывшим мужем остались дружеские отношения.
"Мы вырастили трех потрясающих детей и остаемся для них навсегда их родителями. Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения друг к другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Новый раздел жизни начинается", – подытожила Наталья Кличко.
- 15 августа Виталий Кличко заявил, что расстался с супругой Натальей после 25 лет брака.
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