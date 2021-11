Бывшая редакция Kyiv Post основала новое англоязычное медиа

Об этом экс-работники газеты сообщили в Facebook.



"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу - источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа, The Kyiv Independent", - говорится в сообщении.



Редакция заявляет, что будет развивать более активное взаимодействие с читателями, чем это было в Kyiv Post. Журналисты запустили аккаунт на краудфандинговой платформе Patreon, чтобы читатели могли поддерживать проект добровольными денежными взносами.



В скором времени команда обещает настроить и коммерческую деятельность. Пока СМИ находится в стадии разработки, журналисты выпускают информационный бюллетень Ukraine Daily с рассылкой новостей.



Ссылка на вебсайт нового медиа еще не появилась, пока есть только страница The Kyiv Independent в Facebook.

Напомним, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил , что издание с 8 ноября "на короткое время" прекращает свою работу. Журналистка издания Анна Миронюк назвала увольнение редакции "расплатой" со стороны Кивана за "попытку коллектива сохранить независимость Kyiv Post".

15 ноября эксработники англоязычной газеты Kyiv Post сообщили о планах запустить новое медиа.