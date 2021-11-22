Бывшая редакция Kyiv Post основала новое англоязычное медиа
Бывшие работники англоязычной газеты Kyiv Post, уволенные в связи с закрытием издания, запустили новое медиа под названием The Kyiv Independent
Об этом экс-работники газеты сообщили в Facebook.
"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу - источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа, The Kyiv Independent", - говорится в сообщении.
Редакция заявляет, что будет развивать более активное взаимодействие с читателями, чем это было в Kyiv Post. Журналисты запустили аккаунт на краудфандинговой платформе Patreon, чтобы читатели могли поддерживать проект добровольными денежными взносами.
В скором времени команда обещает настроить и коммерческую деятельность. Пока СМИ находится в стадии разработки, журналисты выпускают информационный бюллетень Ukraine Daily с рассылкой новостей.
Ссылка на вебсайт нового медиа еще не появилась, пока есть только страница The Kyiv Independent в Facebook.
- Напомним, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил , что издание с 8 ноября "на короткое время" прекращает свою работу. Журналистка издания Анна Миронюк назвала увольнение редакции "расплатой" со стороны Кивана за "попытку коллектива сохранить независимость Kyiv Post".
- 15 ноября эксработники англоязычной газеты Kyiv Post сообщили о планах запустить новое медиа.
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