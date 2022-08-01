Бывшая кандидатка на должность британского премьера Пенни Мордонт поддержала Лиз Трасс

Об этом сообщает Sky News.

"Мордонт объявила о своей поддержке министра иностранных дел, когда она представляла ее на последних конкурсах лидеров консерваторов в Эксетере. Она назвала Трасс "надеждой-кандидатом", которая "знает, во что она верит", — сообщает издание.

"Я сделала свой выбор - я знаю, что это тяжело, потому что мне нравятся оба кандидата. Я хочу сказать хорошее о них обоих — вероятно, именно поэтому я заняла третье место. Я видела достаточно, чтобы знать, кем есть тот человек, на которую я собираюсь положиться. И это Лиз Трасс", – заявила Мордонт.

29 июля глава минобороны Британии Уоллес поддержал кандидатуру Трасс на должность премьера страны.

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