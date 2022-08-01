Бывшая кандидатка на должность британского премьера Пенни Мордонт поддержала Лиз Трасс
Пенни Мордонт публично высказалась за избрание главы британского МИД Лиз Трасс главой Консервативной партии
Об этом сообщает Sky News.
"Мордонт объявила о своей поддержке министра иностранных дел, когда она представляла ее на последних конкурсах лидеров консерваторов в Эксетере. Она назвала Трасс "надеждой-кандидатом", которая "знает, во что она верит", — сообщает издание.
"Я сделала свой выбор - я знаю, что это тяжело, потому что мне нравятся оба кандидата. Я хочу сказать хорошее о них обоих — вероятно, именно поэтому я заняла третье место. Я видела достаточно, чтобы знать, кем есть тот человек, на которую я собираюсь положиться. И это Лиз Трасс", – заявила Мордонт.
- 29 июля глава минобороны Британии Уоллес поддержал кандидатуру Трасс на должность премьера страны.
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