"Бывало, на позициях оставались без еды и воды": история санитара - стрелка Анны Козачук

Историю Анны рассказывает Еспресо.

"Говорила буду водителем, медиком, кем угодно, только бы взяли…"

Войну Анна Козачук с позывным Пиночет почувствовала еще в 2014 году, когда россияне впервые ворвались на украинскую территорию. Тогда бороться с врагом отправился муж и брат женщины. Анна тоже рвалась в армию, потому что знала, что медики нужны на фронте. Но мужчины попросили остаться дома. Потому женщина стала помогать армии. А когда в прошлом году 24 февраля проснулась от взрывов, не ждала, а сразу села в свой автомобиль и отправилась в армию. Попала в украинскую добровольческую армию.

"Я пробовала идти в военкомат. Мне сказали, что женщин не нужно, - говорит Анна Козачук. - Мой брат был "госпитальером", поэтому с ним поехала в батальон. Я имею медицинское образование, поэтому знала, что пригодлюсь. Мой брат ехал в "госпитальеры" на базу и я поехала с ним. Я надеялась, что меня возьмут, очень переживала, боялась, хотела предложить все, что умею. Я говорила, буду водителем, медиком, буду кем угодно, только чтобы меня взяли".

Фото: архив Анны Козачук

В гражданской жизни женщина была физиотерапевтом-реабилитологом. Была успешной и обеспеченной. Но после начала полномасштабного вторжения оставила комфортную жизнь, чтобы спасать военных. За время работы в добровольческой армии работала на разных этапах медицинской помощи: кейсевацы, медеваци и помогала в стабилизационном пункте. Впервые в зону боевых действий отправилась в Донбасс. Анна признается: в тот момент это был сплошной стресс. Ведь тогда не задумывалось, что нет условий и резко нужно было исполнять обязанности, в которых еще не успела разобраться. Тогда были первые раненые и погибшие. Однажды во время штурма в стабилизационном пункте за два дня было около двухсот раненых и двадцать погибших. Это были самые жестокие дни для Анны, когда пришло понимание, что такое война.

"Раненые преимущественно ведут себя одинаково, они кричат, потому что это ужасно больно. Они спрашивают, будут ли жить, где рука, нога, - говорит Анна. - Был один раненый, которого я не забуду никогда. Это был парень 25 лет, светловолосый. У него была оторвана нога. Ее примотали ему как могли, чтобы дать шанс врачам, возможно, что-то сделать, но этот парень молчал, вообще молчал, только хлопал глазами, но ни одна мышца не двигалась у него на лице, он смотрел в никуда и молчал. Я представила, насколько это больно. Оторванная нога, достаточно высоко. Мы им крутим, перематываем, ставим капельницы, что-то делаем, а он молчал".

"Тяжелее всего ночью, когда спасать военных надо наощупь…"

Через некоторое время работы в добровольческом батальоне Анна решила присоединиться к Вооруженным силам Украины. Так попала в бригаду пехоты, где служит до сих пор. Там Анна стала санитаром-стрелком. В настоящее время постоянно работает на позиции с бригадой, а это окопы и жизнь в блиндажах. Вспоминает самые трудные бои были на Бахмутском направлении. Ведь каждый раз на заданиях было одновременно несколько раненых.

"Каждый выход — это бой. В окопах постоянно ранены, — подчеркивает Анна. — Я все время с ребятами выхожу на задание и с ними там, в бою. Если кто-то ранен, — должен бежать и оказывать помощь. Сохранить жизнь того бойца, чтобы потом его отправить на эвакуацию, чтобы он смог дожить до эвакуации.Обычно, если идет приход, раненых сразу 5. И все падают на голову мне, потому что военные теряются и не оказывают помощь никому из собратьев и себе. раненых: кто сложнее, кто легче. Первому оказать помощь, быстро отправить на эвакуацию. Очень тяжело, потому что еще есть ночные бои. Ночью ничего не видно и часто нельзя включить даже фонарика. Надо все делать наощупь. Больше всего погибают наши ребята от кровотечения. Не от тяжести ранений, а именно потому, что они истекают кровью".

Фото: архив Анны Козачук

Каждый раз во время боевого выхода Анна несет с собой каску, бронежилет, автомат, боекомплекты, еду, воду и обязательно медицинский рюкзак. Багаж, несущий женщина, весит несколько десятков килограмм.

"Выходим мы на позиции в три-четыре утра, - рассказывает о своем дне Анна. - Нас подвозит машина к бронированной технике. Дальше едем к месту, где ехать дальше ничего не может. И потом мы по-серому, почти по-темному имеем зайти на позиции, чтобы нас не видели вражеские глаза. Потому что ночью не могут коптеры летать. Надо идти несколько километров. Бывает мы добираемся до позиций, когда холодно, не посушиться и согреться. Все мокрые, но идем все вместе".

После ранения снова спасает воинов на передовой

Часто на позициях работать приходится под обстрелами. Анна Козачук рассказывает: бывает, не слышно выходов, а сразу приходы. Поэтому нужно быть готовым падать и прятаться.

"Мы заходим на позиции на 3-5 дней. У нас были ситуации зимой, что не было воды. Мы должны собирать снег, если он был, сосульки на деревьях. Это единственное, что мы могли попить. Заканчивалась еда. Но это не хуже всего. "Проблема, когда нет воды. Были такие моменты, что мы день-два были без воды и без еды. Потому что мы не смогли принести много. Ребята взяли больше БК, меньше еды и она закончилась. Или не донесли. Когда уезжаем, сначала несем БК, потом возвращаемся, а воды нет, потому что соседнее подразделение ее забрало. И мы остались без воды. Бронированная техника не может ездить туда-сюда, потому что это шум и опасно.Мы пытаемся минимизировать расходы. и мы все цели. Она приезжает только, когда есть раненые.

Фото: архив Анны Козачук

В один из таких выходов на Бахмутском направлении Анна получила ранения. При обстреле 120-мм минометом. Один из обломков "прошил" женщине ноги. Прошла реабилитацию и снова вернулась в армию. Сейчас в армии воюет рядом со своим братом, а дома ждут родители и семилетний мальчик, которым заботится. Но убеждена — на передовой нужно больше. После ранения Анна Козачук получила награду главнокомандующего Валерия Залужного – Золотой крест за успешное выполнение боевых задач.